MotoGP: De Angelis, le condizioni rimangono critiche

12 ottobre 2015

Dall'ospedale di Dokkyo arrivano nuovi aggiornamenti riguardanti Alex De Angelis. Come riferito dal sito ufficiale della MotoGP, le sue condizioni restano critiche ma la sedazione è stata ridotta. Il pilota è stato in grado di parlare e non ha avuto problemi di orientamento spazio-temporale. Inoltre, ulteriori esami hanno mostrato come l'ematoma dovuto all'emorragia intracranica sia rimasto stabile e le contusioni ai polmoni siano leggermente migliorate.