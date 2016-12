MotoGP, De Angelis in osservazione: emorragia intracranica

11 ottobre 2015

IL COMUNICATO DI DORNA

Il dottor Zasa ha spiegato: "Le condizioni di Alex in questo momento sono stabili, è stato sedato, anche a causa dei dolori e per tenere il cervello in uno stato di riposo, ma non è intubato. Il fatto di avere scoperto oggi l'emorragia non è un'eventualità strana quando ci sono problemi neurologici e oggi verrà visitato alle 20, ora locale, da uno specialista. Un'operazione per ora è solo un'eventualità: Aspettiamo di capire l'entità del versamento prima di trarre qualsiasi conclusione - ha sottolineato il responsabile della Clinica Mobile - Nei prossimi giorni starò in ospedale con De Angelis insieme a Giampiero Sacchi. Posso comunque confermare che non c'è nessun coinvolgimento della spina dorsale in seguito alle fratture delle vertebre". Il medico si è detto "preoccupato come è normale in questi casi, ma in questo momento non c'è ancora una diagnosi definitiva. Aspettiamo, a volte le emorragie si risolvono da sole. Posso inoltre confermare che dopo l'incidente Alex parlava e riconosceva le persone, anche nelle ore successive non aveva problemi di memoria, non ricordava solo l'incidente".