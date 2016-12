MotoGP, De Angelis dall'ospedale: "Non mollo"

13 ottobre 2015

Rimangono ancora serie le condizioni di Alex De Angeli s , dopo l' incidente di sabato a Motegi . Ma il pilota sammarinese ha voluto lanciare un messaggio di coraggio a tutti i tifosi, postando una foto dall'ospedale Dokkyo in Giappone: "Tranquilli che il DEA non molla ! Grazie mille a tutti! Vi lovvo!". Nonostante le contusioni ai polmoni e all'ematoma cranico (prevista una risonanza magnetica tra domani e giovedì), il morale è ancora quello del lottatore .

Gli esami saranno necessari per accertare che l'ematoma rimanga in condizioni stabili e per approfondire il trauma ai polmoni.