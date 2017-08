MotoGP, dal 2018 nuovo appuntamento a Buriram (Thailandia)

31 agosto 2017

La MotoGP fa 19: dalla prossima stagione, infatti, il circuito di Buriram entrerà nel calendario del Motomondiale e dunque il campionato avrà una gara in più che sarà, appunto, il GP della Thailandia . L'accordo per il Circuito Internazionale di Buriram, situato nel nord est del paese, è stato firmato oggi a Bangkok e ha una durata di tre stagioni, dal 2018 al 2020.

La MotoGP allarga i propri orizzonti asiatici e passerà a diciannove appuntamenti annuali, quattro proprio in questo continente. A definire l'accordo sono stati Sakon Wannapong (governatore dell'autorità sportiva della Thailandia), Carmelo Ezpeleta (Ceo Dorna Sports), Tanasak Patimapragorn (primo ministro thailandese) e Pongpanu Svetarundra (ministro del turismo e dello sport), che si sono incontrati oggi a Bangkok per ufficializzare la novità in arrivo dalla prossima stagione.