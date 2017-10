MotoGP, Crutchlow si taglia un dito: Misano a rischio

5 settembre 2017

Il GP di Misano rischia di perdere un altro protagonista: Cal Crutchlow. Il pilota inglese del team LCR Honda si è tagliato il dito indice della mano sinistra con il coltello. Ferita che gli ha lesionato il tendine estensore ed è stato ricucito all'ospedale di Pistoia dal dottor Riccardo Sigamonti.



La presenza di Cal è in forte dubbio: "Sfortunatamente mi sono tagliato e ho lesionato il tendine dell'indice sinistro. La gara? Sono sicuro che sarà difficile, ma proverò a dare il 100% come sempre. Vediamo come va". La Clinica Mobile a Parma ha deciso di effettuare una steccatura.