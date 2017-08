MotoGP, Crutchlow beffa le Yamaha nelle libere di Silverstone

L'aria di casa, insomma, ha fatto bene a Crutchlow, che ha fatto segnare un tempo rimasto inavvicinabile per tutti. Bene per Cecchinello e per il suo team. La sessione, comunque, è stata caratterizzata dalla doppia caduta di Marc Marquez, finito a terra sia a inizio turno, sia alla fine, cosa che gli ha impedito di migliorare il suo tempo. Lo spagnolo, comunque, è apparso veloce anche come passo gara. Così davanti a lui si sono piazzate le redivive Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, che qui sembrano maggiormente a loro agio. Cosa che non si può dire della Ducati, alle prese con problemi di gestione delle buche dell'asfalto. Soprattutto Andrea Dovizioso è apparso in difficioltà, mentre Jorge Lorenzo ha fatto leggermente meglio. Non meglio dell'Aprilia, però, che con Aleix Espargaro si è inserito tra i grandi, come pure ha fatto la Ktm con il fratello minore Pol.



Appena fuotri dalla top 10 (completata da Zarco e Redding) le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins, comunque in leggero rialzo, mentre il grande deluso della giornata è Dani Pedrosa, solamente 17° alle spalle anche di un Danilo Petrucci insoddisfatto. Come pure Alvaro Bautista e Jonas Folger, insolitamente molto lontani dalla posizioni che contano. Insomma, meteo permettendo, saranno in tanti a doversi dare da fare per non essere costretti a disputare la Q1.