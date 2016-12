MotoGP, confermato il calendario ufficiale: 18 GP

10 febbraio 2016

Fim e Dorna hanno confermato il calendario ufficiale della MotoGP 2016. Saranno 18 i GP previsti in questa stagione: si parte il 20 marzo con la gara in notturna in Qatar, si chiude il 13 novembre a Valencia. Sempre due le tappe italiane previste: il Mugello è stato anticipato al 22 maggio, Misano sarà ancora a settembre (l'11). Torna l'Austria con Spielberg, salta Indianapolis. Salva la prova ceca di Brno.