MotoGP, Commissione di Sicurezza: "I sistemi di protezione hanno funzionato bene"

4 giugno 2016

Dopo il tragico incidente di Salom, in molti si sono chiesti se la morte si sarebbe potuta evitare con migliori condizioni di sicurezza. In particolare la ghiaia avrebbe rallentato lo scivolamento del pilota: "La via di fuga in asfalto era stata richiesta dalla Formula1 - spiega Franco Uncini, responsabile della Commissione di Sicurezza - inoltre è necessaria anche per le moto quando si va lunghi in curva".