MotoGP, comincia l'avventura della coppia Aprilia-Bradl

5 agosto 2015

Inizia a Indianapolis la nuova avventura della coppia Aprilia-Bradl. Il tedesco ha ufficialmente preso il posto che a inizio stagione era di Melandri, dopo essere stato liberato dal team Forward, alle prese con la vicenda-Cuzari . L'ex campione della Moto2 salirà per la prima volta sulla RS-GP in Usa, reduce dall'infortunio con operazione al polso destro infortunato ad Assen. “Non vedo l’ora di arrivare a Indianapolis e iniziare questa nuova, grande avventura. Inizialmente non sarà facile, è ovvio: dovrò abituarmi a un nuovo team e a una nuova moto, per cui il mio obiettivo principale in questo primo Gran Premio è quello di iniziare a conoscere i miei tecnici e prendere confidenza con il comportamento della moto. Per quanto riguarda il mio polso destro infortunato, la situazione è buona: sono molto contento perché la mano non mi sta più dando problemi e ultimamente ho potuto effettuare lo stesso programma di allenamento che facevo prima dell’infortunio. Durante la pausa estiva il processo di guarigione è proseguito bene e lunedì scorso ho anche ricevuto l’ok dai medici per gareggiare a Indy. Di recente mi sono allenato anche con il Motocross per verificare le sensazioni in moto: non so ancora come mi sentirò in sella a una MotoGP, ma penso che arriverò a Indianapolis già vicino al 100% della forma fisica”, le parole di Bradl.