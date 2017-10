MotoGP, cinque stagioni da record per Marquez

Dal debutto in Qatar nel 2013 al trionfo di domenica in Australia sono passati 4 anni e mezzo. In mezzo 88 gare disputate in MotoGP per Marc Marquez, ormai avviato alla conquista del quarto titolo mondiale. L’analisi dei dati statistici dal 2013 ad oggi offre un quadro della situazione impressionante, utile a sottolineare l’impatto fuori dalla norma che la categoria e la concorrenza hanno subito con l’arrivo di MM93.



35 vittorie, 62 podi complessivi e 44 pole position sono cifre mostruose, numeri utili a definire questa l’epoca di Marquez. Unico a reggere l’onda d’urto è stato fin qui Jorge Lorenzo, con 21 vittorie, 49 podi e 14 pole position. Ma il passaggio alla Ducati e una stagione sottotraccia hanno decisamente influito sulla sua tabella di marcia.



Nell’era Marquez Rossi ha vinto 10 gare, ma è riuscito a salire 50 volte sul podio. Più debole il suo rendimento in qualifica, con 5 pole position appena. Imbarazzante invece il confronto di Dani Pedrosa con il vicino di box: 8 vittorie, 40 podi, 6 pole.



Prendendo in considerazione gli ultimi 12 mesi il più in palla degli avversari di Marquez si conferma Dovizioso, con il ciclo di 6 vittorie iniziato un anno fa in Malesia.