MotoGP, Catalogna: Vinales parte a cannone

3 giugno 2016

Dopo la pole position conquistata qui l'anno scorso da Aleix Espargaro, la Suzuki si conferma moto da battere sul giro veloce in Catalogna. Vinales riesce nell'impresa di stare davanti a un Jorge Lorenzo già in palla, che nella prima parte di libere rifila quasi un secondo a tutti. Il numero 99 è anche qui il favorito per la vittoria finale avendo vinto quattro volte negli ultimi sei anni. Una pista favorevole in generale alle Yamaha, l'anno scorso i due piloti della casa giapponese rifilarono circa 17 secondi al terzo classificato Dani Pedrosa. E infatti anche Valentino Rossi parte forte, girando sempre su tempi bassi e riuscendo a limare piano piano il suo distacco dal primo (+0.471). Quarta è un'altra Yamaha, quella del team cliente Tech-3 guidata da Pol Espargaro (+0.644). Yonny Hernandez è a sorpresa la Ducati più veloce, quinto a +0.702. Partiti con il piede sbagliato Dani Pedrosa (14°) e Danilo Petrucci (17°) che è anche caduto negli ultimi minuti.