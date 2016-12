MotoGP, Catalogna: spunta Vinales nelle terze libere. Rossi settimo

13 giugno 2015

Sembrano dunque i due alfieri del team di Davide Brivio i più in forma sul circuito alle porte di Barcellona: dopo il guizzo di Aleix Espargarò nel venerdì pomeriggio, il compagno di box riesce a limare il suo tempo. E il lanciatissimo Lorenzo riesce solo ad eguagliare, e non a superare, il tempone di Espargarò nella FP2: uguale al millesimo.



Ma a Montmelò domina soprattutto un grande equilibrio: in meno di un secondo sono raccolti i primi tredici piloti, tanto che Pedrosa si becca 32 millesimi da Bradley Smith e sarà costretto a correre la Q1 davanti al pubblico di casa: è infatti solo 11° davanti a un altro grande deluso, Andrea Iannone. Buona l'impressione fatta invece da Andrea Dovizioso, che sull'altra Ducati è 4° a +0.279. Marquez 5° con un distacco di +0.338 davanti a Pol Espargarò e Rossi (il tutto considerando le combinate con i tempi del venerdì, in cui il campione della Honda aveva girato più velocemente rispetto al sabato mattina). Qualche minuto di apprensione per il Dottore, che a lungo resta escluso dalla Top 10 nell'arco della sessione. Con la dura sul posteriore non riesce ad andare oltre un pericolosissimo 1:42.224. Il suo ultimo tentativo, con gomma media, gli regala invece il tempo che rende meno in salita il suo sabato.