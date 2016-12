MotoGP, Catalogna: sorpresa Espargaro nelle seconde libere

12 giugno 2015

Espargaro mette in luce tutti i progressi della Suzuki: lo spagnolo riesce a siglare il miglior tempo del venerdì sul circuito del Montmelò nel suo ultimo tentativo con gomme da qualifica. Le Honda comunque si mantengono in scia dimostrando di aver ridotto il gap evidenziato negli ultimi Gran Premi. Più indietro la Yamaha con il settimo posto di Lorenzo e l'undicesimo di Rossi. Il Dottore, attualmente, sarebbe costretto a scendere in pista sabato già nella Q1. Domani mattina avrà bisogno di migliorare il suo tempo se vorrà accedere direttamente al Q2. Le Ducati, infine, hanno dimostrato di essere competitive col quarto tempo di Dovizioso e il sesto di Iannone.