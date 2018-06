MotoGP Catalogna, Rossi parte a razzo nelle Libere 1

15/06/2018 di DANIELE PEZZINI

Valentino Rossi è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale. Il Dottore ha girato in 1'39''456 , tenendosi alle spalle le due Ducati ufficiali di Dovizioso (+ 0''347) e Lorenzo , lontano dal compagno di team appena 1 millesimo. Quarto crono invece per il leader del mondiale Marc Marquez (+ 0''426), che si è tenuto dietro le Yamaha di Zarco e di Vinales .

Si torna in pista dopo due settimane caldissime sul fronte mercato e le prime indicazioni sembrano confermare i rapporti di forza emersi al Mugello. Valentino è in grande spolvero e il tempo super fatto registrare in FP1 è lì a testimoniarlo. Il 46, attualmente secondo nel mondiale, è stato l'unico dei big a montare la doppia gomma soft per il time attack nei minuti finali, ma ha rifilato distacchi già significativi ai diretti rivali.



Le Ducati hanno confermato il buon feeling con la pista catalana (dove Dovizioso vinse la sua seconda gara nel 2017), piazzandosi subito alle spalle di Rossi. Il Dovi, per altro, ha optato per una soluzione inedita con gomma hard al posteriore, mentre Lorenzo ha ribadito lo stato di grazia dopo il trionfo del GP d'Italia, girando praticamente con lo stesso identico tempo del vicino di box.



Alle spalle del terzetto "italiano", un po' nascosto come spesso accade il venerdì, ha chiuso il leader mondiale Marc Marquez. Il futuro compagno di Jorge si è preso quasi mezzo secondo da Valentino, ma ha stampato il suo miglior tempo in avvio di sessione, concentrandosi poi sull'utilizzo di gomme usate.



In top 10, quindi al momento qualificati direttamente in Q2, anche Zarco con la Yamaha Tech 3 (+ 0''477) e Vinales con quella ufficiale (+ 0''658). Dietro di loro Crutchlow con la Honda LCR, Rabat con la Ducati Avintia, Iannone con la Suzuki e Miller con la Ducati Pramac. Fuori invece Pedrosa (12°) e Petrucci (addirittura 19° tempo per il futuro compagno di Dovizioso). Caduta senza conseguenze per Franco Morbidelli (23° tempo finale).