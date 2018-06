MotoGP Catalogna, Rossi: "Le prime sensazioni sono positive"

15/06/2018

Valentino Rossi è soddisfatto del suo avvio di weekend al Montmelò, chiuso al 5° posto nella classifica combinata dei tempi dopo aver dominato le Libere 1: "Essere davanti a tutti è sempre una bella sensazione. Abbiamo usato la doppia soft la mattina per provare al meglio le altre gomme nel pomeriggio e concentrarci sul lavoro in vista della gara. La scelta della gomma è come sempre molto aperta, dobbiamo lavorare e fare altri chilometri domani".