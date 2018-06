MotoGP Catalogna, Rossi: "Ho commesso un errore, avevo il potenziale per partire più avanti"

16/06/2018

Valentino Rossi è deluso per il 7° posto in qualifica a Barcellona e ammette che il risultato è stato dovuto anche a un suo errore: "Non sono molto contento, avevo il potenziale per partire in seconda fila. Era quello il mio obiettivo, essere lì insieme a Maverick e Iannone. Stavo facendo un buon giro, ma ho sbagliato alla curva 10 frenando un po' troppo profondo. Poi sono migliorato un po', ma non abbastanza. È un peccato".

Anche per quanto riguarda la gara Vale sembra avere qualche grattacapo: "Sarà dura, soffriamo con la gommma anteriore, ma penso che sia così un po' per tutti. Sarà difficile, ma spero che lo sia per tutti. I favoriti? Direi le Ducati, poi Marquez. Io, Vinales e forse Petrucci lotteremo per il 4° posto stando così le cose".



Non pienamente soddisfatto anche Maverick Vinales, che però guarda a domenica con fiducia: "Mi aspettavo qualcosa in più in qualifica. Abbiamo avuto qualche problemino con l'anteriore, che scivolava molto, e non sono riuscito a portare a casa il mio miglior giro. Però sono contento del lavoro fatto in FP4, quando ho girato col set-up da gara ed ero piuttosto vicino ai migliori. Domani dovremo puntare su una buona partenza. In generale sono felice, vedremo come andrà".