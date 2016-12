MotoGP, Catalogna: Marquez vola nelle prime libere

12 giugno 2015

Le prime prove libere del GP di Catalogna di MotoGP vedono primeggiare le Honda col campione del Mondo in carica Marc Marquez che torna ad essere il più veloce col tempo di 1'41"808. Staccato di soli due decimi il compagno di team Dani Pedrosa mentre chiude col terzo crono la Suzuki di Aleix Espargaro (+0"375). Appena fuori dal podio virtuale col quarto tempo si piazza Jorge Lorenzo mentre l’altra Yamaha di Valentino Rossi è solo ottava (+1”130).

Se il buongiorno si vede dal mattino le Honda sembrano tornate competitive dopo qualche gara di appannamento. Marquez sigla il miglior tempo con un giro super nel finale ma ottima è anche la seconda piazza provvisoria conquistata da Pedrosa. Decisamente positiva la prova delle Suzuki, rinnovate nel motore con Espargaro terzo e Vinales quinto. In mezzo la Yamaha di Lorenzo, staccata di 6 decimi e mezzo da Marquez. In difficoltà Valentino Rossi, ottavo e alle prese con la messa a punto della moto. Appaiono in calo anche le Ducati ufficiali con Dovizioso nono (+1"137) e Iannone undicesimo (+1"173) e autore di una scivolata.