MotoGP, Catalogna: Lorenzo mette tutti in fila

3 giugno 2016

Venerdì di prove libere segnato da un testa a testa tutto spagnolo. Se stamattina era stato Vinales il più veloce in pista, Lorenzo si prende la rivincita nella sessione pomeridiana. Jorge in più è riuscito a fare il giro migliore con la gomma dura davanti e dura dietro. L'altra notizia è che le moto clienti sono riuscite a battere le moto factory. Non solo Cal Crutchlow del team LCR ha centrato l'obiettivo, ma anche Scott Redding (5°) con la Ducati Pramac. Andrea Iannone (8° a +0.749) e Andrea Dovizioso (10° a +0.778) chiudono una prima giornata di libere con poche soddisfazioni e tante difficoltà. Sul circuito catalano c'è una grande incognita gomme con le intermedie che si aggiungono alle opzioni da utilizzare in gara. Valentino Rossi si perde negli esperimenti con la sua Yamaha e non riesce ad abbassare i suoi tempi nell'ultima parte di prove. Il pesarese esce e rientra nei box diverse volte alla ricerca del set up giusto. Tutti i piloti lamentano una mancanza di grip sulla pista, già sabato le condizioni miglioreranno e le gerarchie in pista si normalizzeranno di conseguenza.