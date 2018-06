MotoGP Catalogna, Lorenzo domina le Libere 2

15/06/2018 di DANIELE PEZZINI

Questo Jorge, ora, comincia a fare paura. Il maiorchino sembra aver definitivamente trovato il bandolo della matassa e la sua Desmosedici adesso vola come mai aveva fatto in un anno e mezzo. Non solo ha stampato un tempo eccezionale nelle Libere 2, con il solo Iannone capace di rimanergli vicino e tutti gli altri rivali distanziati dal mezzo secondo in su, ma ha anche dato l'impressione di avere un passo buono per ripetere la trionfale gara del Mugello, o quanto meno per giocarsela alla pari con i big anche in questo weekend. Lui che, al Montmelò, ha già vinto 4 volte.



Alle sue spalle, oltre al futuro pilota Aprilia, si è piazzato un Maverick Vinales in crescita rispetto alla mattinata: il padrone di casa è stato autore di un ottimo giro montando la doppia gomma soft sulla sua M1, ma è apparso meno incisivo del connazionale per quanto riguarda il ritmo gara. Segnali positivi da questo punto di vista, invece, sono arrivati da Dovizioso che, oltre ad aver chiuso con un buon 4° tempo, ha dato l'impressione di poter tenere un ottimo passo e di riuscire a far rendere bene anche le mescole più dure.



È stato un turno di studio, invece, per Valentino, che dopo aver chiuso in testa le prime libere della mattinata ha preferito lavorare sulle gomme usate, con la sua Yamaha che ha fatto registrare tempi lontani da quelli delle Ducati. Il Dottore ha ottenuto solo l'11° crono, ma è 5° nel combinato grazie a quello delle Libere 1. Peggio è andata a Marc Marquez, che è caduto a circa 6 minuti dalla fine del turno, non riuscendo a migliorare l'1'39''882 della FP1 e chiudendo la giornata col 12° tempo complessivo, al momento fuori dal Q2.



In top 10 ci sono invece Chrutchlow con la Honda LCR, Petrucci con la Ducati Pramac, Zarco con la Yamaha Tech 3 e Dani Pedrosa con l'altra HRC, oltre a un sorprendente Syahrin con la seconda M1 di Poncharal. Da segnalare un'altra brutta caduta per Franco Morbidelli, fortunatamente senza conseguenze.