MotoGP Catalogna, Lorenzo: "È un gran momento, dobbiamo approfittarne"

16/06/2018

Jorge Lorenzo non nasconde la gioia per la pole conquistata a Barcellona e, in generale, per il ritrovato feeling con la sua Ducati: "È un gran bel momento, non ho paura a dirlo. Adesso dobbiamo approfittarne. Questo non significa che domenica vinceremo di sicuro, però è evidente che abbiamo un buon passo e la base di partenza è ottima". Gli rende merito anche il compagno di team, Dovizioso : "È in forma e motivato, ma ci siamo anche noi a giocarcela".

Jorge ha raccontato così la sua qualifica: "Ero un po' nervoso per la prima gomma montata nel Q2, aveva pochissimo grip e non si scaldava. Ho rischiato anche un grosso high-side, quindi ho preferito fare un tempo decente senza esagerare e poi aspettare il secondo stint per spingere di più. Per la gara temo di più Marc o Dovi? Non lo so, lo vedremo domani. Dipenderà molto dal comportamento dei pneumatici".



Sereno Dovizioso, che cerca di guardare il lato positivo di aver ritrovato un vicino di box finalmente competitivo: "Siamo stati veloci tutto il weekend, riuscendo a migliorare di volta in volta e gestendo al meglio una gomma con poco grip e che aveva la tendenza a scivolare in modo strano. Domenica penso che sarò lì a giocarmela con Jorge, anche se non siamo i soli ad avere un buon passo. Avere un pilota così forte al tuo fianco aiuta, perché ti indirizza sui settori dove andare a lavorare. La gara? Può succedere di tutto, non abbiamo certezze sulla tenuta gomme, visto anche l'asfalto nuovo, servirà certamente strategia".



Contento anche Marquez, che però ammette la forza dei rivali: "Fare il Q1 mi ha aiutato - ha detto il leader del campionato - ma qui le Ducati vanno veramente forte. Proviamo domani a lottare con loro. Jorge ha un gran passo, dobbiamo essere attenti a non fare come al Mugello (dove è caduto mentre inseguiva Lorenzo per poi chiudere 16°, ndr) e gestire un po' meglio. Io comunque attaccherò".