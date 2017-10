MotoGP, Capirossi testa la Honda a Motegi

13 ottobre 2017

Loris Capirossi è tornato in sella a una MotoGP. L'ex pilota, oggi rappresentante della Dorna nella direzione gara del motomondiale, è salito sulla RC213V di Marc Marquez e Dani Pedrosa per un test speciale sul circuito di Motegi. Sulla carena, naturalmente, il suo numero 65, quello che lo ha accompagnato per tutta la carriera.