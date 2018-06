MotoGP: caduta incredibile per Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa

6 maggio 2018

Incredibile a Jerez. A 8 giri dalla fine una brutta caduta ha coinvolto Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa mentre erano in lotta per la seconda posizione. Lo spagnolo della Ducati e quello della Honda si sono scontrati finendo a terra. Il numero 99, però, ha coinvolto nell'incidente anche il compagno che, incolpevole, ha visto terminare così la sua gara regalando punti importanti a Marc Marquez in ottica Mondiale. Contatto che è stato visionato dalla direzione gara: nessun provvedimento.



LA DINAMICA Da categorizzare come incidente di gara e nulla più. Certo che l'unico incolpevole è Andrea Dovizioso. In bagarre l'italiano nel tentativo di sorpassare Jorge Lorenzo ha allargato la propria traiettoria finendo entrambi lunghi. Così lo spagnolo della Honda ha provato a guadagnare due posizione in un colpo solo, peccato che il numero 99 della Ducati ha stretto la sua linea causando lo scontro. Volo pazzesco per Camomillo, mentre Jorge e Dovi hanno finito la loro corsa nella ghiaia.