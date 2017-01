MotoGP: c'è l'attesa per la nuova Yamaha di Rossi

18 gennaio 2017

Sale l'attesa per la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Viñales. La M1 2017 sarà svelata domani, giovedì 19 gennaio, alle 11:30 a Madrid. Sulla livrea ci sarà sempre il main sponsor Movistar e i due piloti, che hanno già potuto guardarla, sono rimasti estasiati, come si vede nel teaser della presentazione. Valentino ha commentato: "Ho passato delle ottime vacanze invernali, ma ora non vedo l'ora di tornare in sella alla nuova moto".