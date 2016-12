MotoGP, Brno: Marquez torna davanti

19 agosto 2016

Quando tutti stavano già analizzando la giornata negativa di Marc Marquez, sempre a più di mezzo secondo dai primi, lo spagnolo ricorda a tutti chi è il pilota più talentuoso del mondo. Nell'ultimo time attack il numero 93 tira fuori dal cappello una magia mandando a repertorio due giri fantastici che gli valgono la prima posizione provvisoria. Una magia, a dir la verità, Marquez l'aveva già regalata in mondovisione quando la sua Honda lo ha abbandonato in curva sdraiandosi per terra. Marc, coordinando gomito, ginocchia e gambe, è riuscito miracolosamente a rimanere aggrappato alla sua moto e a continuare il giro. Una di quelle azioni spettacolari che solo il leader della classifica sa regalare.



Le Yamaha, che a Brno sono considerate le grandi favorite, devono così subire non solo il sorpasso di Iannone, ma anche quello del loro primo rivale. Il ducatista dal canto suo conferma di aver trovato un feeling speciale con la moto di Borgo Panigale e anche in Repubblica Ceca sembra pronto per lottare per la vittoria. Il compagno Andrea Dovizioso ci mette un po' a smaltire il weekend austriaco in salsa dolceamara, ma alla fine riesce a portarsi a contatto con i primi (+0.395). C'è un'altra Ducati a sorprendere quest'oggi, quella di Hector Barbera che si piazza quarto davanti addirittura a Valentino Rossi. Tornando ai piloti Yamaha, il loro stile di guida è l'opposto rispetto a quello di Marquez, pulito e con scivolamenti ridotti al minimo. Nonostante questo escono sconfitti dopo la prima giornata di libere. Il pesarese fa un piccolo passo indietro rispetto alla mattinata, nel finale non riesce ad abbassare il suo tempo anche perché sceglie di girare solo con la gomma posteriore nuova. Chiudono la top ten due spagnoli che hanno il potenziale di stare con i più veloci: Maverick Vinales e Dani Pedrosa.