MotoGP, Brno: Marquez sfida la gravità

19 agosto 2016

Nelle libere 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca è andato in scena il Marquez-show. Intorno a metà sessione, l'anteriore della Honda numero 93 si è chiuso in curva e la moto si è sdraiata per terra. Marquez, usando gomito, ginocchia e gambe è riuscito a rimanere attaccato e a rialzarla. Lo spagnolo non è nuovo a questi numeri e conferma di essere il più forte di tutti nel controllo del mezzo.