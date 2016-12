MotoGP, Brno: Lorenzo fa il vuoto

20 agosto 2016

Non sappiamo se finora si era nascosto, oppure semplicemente non aveva ancora trovato il feeling giusto con la moto, fatto sta che Lorenzo sceglie la terza sessione di libere per scatenare tutto il suo talento sul circuito ceco. Qui aveva dominato l'anno scorso e qui vuole fare il vuoto anche quest'anno. In vista delle qualifiche del pomeriggio sembra non esserci gara, nell'ultimo time attack lo spagnolo annienta i tempi di tutti gli avversari, battendo la sua pole record dell'anno scorso. Per di più Jorge si stava anche migliorando nel giro successivo, abortito poi a causa del traffico. Per quanto riguarda la gara invece, sempre se non pioverà, ci sono altri discorsi da fare.



C'è il solito Valentino Rossi (+0.917) che conferma di avere un ottimo passo e c'è un sorprendente Andrea Iannone che anche in un circuito tanto guidato come Brno fa volare la sua Ducati e finora è stato sempre nelle prime due posizioni. Il pilota abruzzese è stato appiedato di nuovo dalla sua rossa, questa volta però per colpe personali. Iannone con gomme usate ha spinto tanto in curva e quando l'anteriore ha incrociato una delle tante buche disseminate per l'asfalto, ha ceduto e si è chiuso. Per la prima fila ci sarà anche la Suzuki di Maverick Vinales, mentre per Marquez va fatto un discorso a parte. Lo spagnolo, grazie al suo immenso talento, riesce a rimediare nel giro veloce ai limiti della sua moto. Basti pensare che l'unica altra Honda ad essere entrata nella top ten è quella di Cal Crutchlow (10°). Nel passo gara però il leader della classifica dovrà ancora sudare parecchio per raggiungere il ritmo delle due Yamaha.