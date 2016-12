MotoGP, Barcellona: poker di Lorenzo. Rossi 2°

La classifica infatti parla chiaro: Rossi comanda ancora a quota 138, ma Lorenzo è risalito a 137. Dopo Termas de Rio Hondo era a -29. E il maiorchino fa sempre più paura. Già all'ingresso della prima curva, infatti, brucia tutti e stronca i sogni di gloria della Suzuki dopo la doppietta delle qualifiche: in testa alla prima curva, in testa al traguardo. Questo nonostante un tentato sorpasso kamikaze da parte di Marquez che, al terzo giro, è costretto ad andare lungo per non centrare il rivale. Honda a terra, nemmeno l'ingresso ai box evita il ritiro, il terzo stagionale e il secondo consecutivo per il campione del mondo. E la classifica inizia a piangere sul serio. Marquez, comunque, è in buona compagnia. Sono tante le cadute al Montmelò: Crutchlow , gli attesissimi fratelli Espargarò . E, purtroppo, Andrea Dovizioso . La sua Ducati va giù al sesto giro in curva 4 e anche per lui arriva il ritiro. Di tutto questo si avvantaggia Rossi, che si ritrova subito secondo e passa l'intera gara a tentare di recuperare sul lanciatissimo Lorenzo. Il 'martillo' martella, ma il 'Dottore' negli ultimi dieci giri rosicchia qualche decimo al giro, troppo tardi però per contendergli la vittoria. Solo all'ultimo giro infatti si porta a meno di un secondo, ma è troppo tardi. Domenica da incorniciare per Iannone , che dopo un sabato disastroso arriva quarto e si porta al terzo posto nella classifica mondiale. Ottimo il 9° posto di Petrucci , alle cui spalle c'è Alvaro Bautista , che regala 6 preziosissimi punti all'Aprilia. Primo punto in questa stagione, infine, per Alex De Angelis e per la sua ART.

LA GARA GIRO PER GIRO

25 - Quarta vittoria consecutiva per Lorenzo, che vince in patria davanti a Valentino Rossi che ha un punto di vantaggio nel mondiale: 138 a 137



24 - Ultimo giro: +1.205: difficile ora pensare a una lotta per la vittoria



23 - Lorenzo si riporta a +1.328 e respira



22 - T4 spaventoso del Dottore, con Lorenzo che era scappato a inizio giro: al traguardo il distacco è 1.186!



21 - Rossi a -1.288!



20 - Cade anche Aleix Espargarò! Giù tutti e due i fratelli sulla pista di casa!

20 - Cinque giri dal termine! Rossi a -1.307!



19 - Rossi a -1.323!



18 - Rossi ha recuperato mezzo secondo in un settore a Lorenzo!

18 - Rossi a 1.770 da Lorenzo



17 - Iannone supera Smith ed è quinto



16 - Lorenzo intanto si riallontana da Rossi. Ma il duello è sul filo dei centesimi

16 - Bel duello tra Redding e Vinales per il settimo posto: è l'unico duello in pista in questo momento



15 - Dieci giri dal termine: Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Aleix Espargarò, Smith, Iannone, Redding, Vinales, Bradl, Petrucci

15 - Rossi a -1.882! Attenzione al ritmo di Valentino!



14 - 1.42.9 per Lorenzo, 1.42.7 per Rossi: ci prova il Dottore!



13 - Le posizioni sembrano già cristallizzate quando manca metà gara. Attenzione però alla gestione delle gomme



12 - Lorenzo costante sull'1.42.6, Rossi sull'1.42.9: maiorchino in controllo totale



11 - Anche Melandri si ritira e si ferma ai box Barbera: è corsa ad eliminazione a Montmelò!



10 - Iannone ha preso Smith: è lotta per la quinta posizione

10 - Il vantaggio di Lorenzo su Rossi si aggira ora sui 2 secondi: +1.987



9 - Ritmo gara piuttosto basso, come previsto: piloti in gestione delle gomme



8 - Lorenzo a +1.687 da Rossi, intanto Pedrosa semina Aleix Espargarò



7 - Sugli stessi tempi Lorenzo e Rossi, ma il maiorchino è già in fuga



6 - Lorenzo, Rossi e Pedrosa nelle prime tre posizioni. Poi Aleix Espargarò. Dovizioso si ritira

6 - Anche Dovizioso cade! Giù in curva 4! Cerca di ripartire il ducatista



5 - Intanto Pedrosa passa Smith e sale al quinto posto

5 - Altro catalano caduto e ritirato: Pol Espargarò



4 - Marquez rientra ai box e si ritira!

4 - Rossi passa Dovizioso ed è già secondo!



3 - Marquez prende Lorenzo, tenta un sorpasso impossibile e cade ancora!

3 - Rossi passa Espargarò ed è quarto. Aleix torna quinto passando il fratello



2 - La situazione al secondo giro: Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Pol Espargaro, Rossi, Smith, Aleix Espargarò. Addirittura 13° Vinales



1 - Pol Espargarò quarto, Rossi quinto. Male le Suzuki

1 - Via! Lorenzo subito primo, lo segue Dovizioso, poi Marquez. Cade Crutchlow



- Partito il giro di ricognizione!



- Sgomberata la pista, tutto pronto per il via

- Tutti i piloti sono sulla griglia di partenza: concentrazione al massimo

- Una delle chiavi della gara: il degrado delle gomme: negli ultimi giri potremmo vederne delle belle

- Suzuki protagoniste nelle prove e in qualifica, con Espargarò primo e Vinales secondo. Ma occhio a Lorenzo, il suo passo fa paura

- Tutto pronto a Montmelò, a pochi passi da Barcellona. Tra pochi minuti parte il GP di Catalogna