MotoGP, Barcellona: casco speciale per Marquez

13 giugno 2015

Il Gran Premio di Catalogna rappresenta un appuntamento speciale nella stagione di Marc Marquez, che nella sua terra e davanti ai suoi tifosi sfoggerà un casco nuovo. Un modo per provare a risollevare il proprio umore nel momento forse più delicato della sua carriera in MotoGP (attualmente è solo quinto e non vince dal 12 aprile ad Austin). Dopo averlo presentato su Twitter, il campione del mondo ha chiesto ai followers un opinione: "Vi piace il nuovo casco?". Inevitabile la pioggia di sì...