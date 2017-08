MotoGP Austria, Rossi: "Oggi sofferto tanto"

13 agosto 2017

Valentino Rossi non può certo sorridere dopo il deludente settimo posto ottenuto nel GP d'Austria: "Speravamo davvero di fare meglio - ha detto il pesarese - Mi è sembrata una gara in stile Barcellona, dove abbiamo sofferto tanto. Nei primi dieci giri la moto va, si guida bene. Poi c'è un calo improvviso, ho tanto spin, devo rallentare e i tempi si alzano. Il vero problema è che a livello tecnico non potevamo fare meglio di così".

Vale fa anche un po' mea culpa: "Ho fatto un paio di errori che mi hanno tolto la possibilità di lottare con Zarco e Vinales, ma la questione principale è il consumo della gomma posteriore. Facciamo dieci giri buoni, ma poi ce ne sono ancora diciotto. La scelta della hard? Secondo me era giusta, la soft andava bene per Zarco che guida leggero, per me e Maverick no. Non è facile dire cosa si può cambiare, sicuramente ci sono alcuni accorgimenti meccanici ed elettronici: Honda e Ducati riescono a togliere potenza per spinnare meno e andare forte lo stesso, noi no. Su questo siamo un po' rimasti al palo".