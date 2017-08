MotoGP Austria: Marquez in pole, le Ducati in prima fila

Marc Marquez vola sul circuito di Spielberg e centra la sua quinta pole position stagionale nel GP d'Austria, la settantesima totale in carriera. Lo spagnolo della Honda chiude con uno straordinario 1'23''235 , regolando le Ducati di Dovizioso e Lorenzo , che partiranno con lui in prima fila. Un po' più in difficoltà invece le Yamaha: Vinales deve accontentarsi del 4° posto in griglia (davanti a Petrucci e Zarco), Valentino Rossi partirà solamente 7°.

Terza pole consecutiva dopo quelle del Sachsenring e di Brno, su un circuito in cui, per altro, sulla carta doveva essere in difficoltà. La numero 70 della carriera tra 125, Moto2 e MotoGP. Marc Marquez sta letteralmente cannibalizzando questa fase del mondiale e visto il passo straordinario mostrato nelle libere, anche domenica in gara tenerlo dietro sarà un'impresa per chiunque.



I primi a provarci, senza dubbio, saranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che si presentavano a Spielberg da favoriti e che sono riusciti a centrare la prima fila, anche se con strategie differenti. Il Dovi, sorprendentemente in difficoltà con la gomma soft al posteriore, ha preferito risparmiarla e ha centrato un tempo eccezionale con la media, mentre Jorge ha trovato il modo di sposare al meglio la morbida con la nuova carena "alata" della Desmosedici. Soprattutto per lui la gara di domani può rappresentare un'occasione di riscatto in una stagione finora piuttosto complicata.