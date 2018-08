MotoGP Austria, Marquez in pole davanti alle Ducati

11/08/2018 di DANIELE PEZZINI

Come da pronostico la sfida è stata tutta tra Marc e le due Desmosedici. Il risultato, per altro, è identico a quello di un anno fa. Il 93 l'ha spuntata spremendo fino in fondo la sua Honda e portando a casa la terza partenza al palo della sua fin qui (quasi) impeccabile stagione, ma Dovizioso e Lorenzo sono lì, pronti a dargli battaglia anche in gara, su una pista che da quando è rientrata in calendario si è sempre tinta di rosso Ducati sul gradino più alto del podio.





Un pizzico di delusione sicuramente per Danilo Petrucci, che con l'altra GP18 ha dovuto accontentarsi del 4° tempo (+ 0''262) e dovrà dunque provare a dare una mano alle due moto del team ufficiale partendo dalla seconda fila, con la Honda LCR di Crutchlow e la Yamaha Tech 3 di Zarco al suo fianco. Da sottolineare anche la splendida prestazione di un'altra Ducati, quella del team Avintia di Tito Rabat, che ha chiuso col 7° crono davanti alla Suzuki di Iannone e alla Honda di Pedrosa (+ 0''883 dal vicino di box).



Sabato da incubo invece per Valentino Rossi e la Yamaha: il pesarese, dopo aver faticato in tutte le sessioni di libere, non è riuscito neanche a superare il taglio del Q1 e ha chiuso col 14° tempo finale, dovendo accontentarsi di una partenza in quinta fila che lo costringerà a una rimonta sulla carta irrealizzabile. È il peggior risultato in qualifica da quasi due anni a questa parte per il Dottore (partì 15° a Phillip Island nel 2016). Male anche il compagno di team Vinales: 11° e quindi al via dalla quarta fila insieme a Rins e Bautista.



Ha ottenuto il 16° tempo Franco Morbidelli, che però scatterà 19° dopo la penalità già ufficializzata venerdì mattina per guida irresponsabile in FP1.