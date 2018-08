MotoGP Austria, Marquez domina le Libere 3 con pista umida

11/08/2018 di DANIELE PEZZINI

Marc Marquez è il pilota più veloce nella terza sessione di libere del GP d'Austria, corsa in condizioni miste asciutto-bagnato. Il leader mondiale ha chiuso il turno in 1'26''496 , davanti alla KTM di Smith e all'Aprilia di Redding. Turno poco indicativo, che non ha cambiato la classiifca dei tempi combinati: Dovizioso resta il più veloce in assoluto grazie al crono delle Libere 1, Valentino Rossi rimane 11° e sarà costretto a partire dal Q1.

La situazione del tracciato (completamente asciutto in alcuni punti, ancora molto bagnato in altri) ha reso di fatto inutile la sessione: nessuno ha potuto migliorare i tempi della FP1 (unico turno completamente asciutto del weekend) e allo stesso tempo i team non hanno potuto testare l'assetto da pioggia. Resta l'incognita meteo per le qualifiche: dovrebbero essere asciutte, ma non si escludono scrosci di pioggia che potrebbero bagnare nuovamente l'asfalto.



I tempi più interessanti sono arrivati nei dieci minuti conclusivi, quando molti piloti hanno deciso di montare le slick, pur senza prendersi rischi eccessivi: il miglior crono alla fine l'ha strappato Marquez, che ha dimostrato ancora una volta la sua strepitosa velocità di adattamento alle condizioni più difficili, rifilando quasi due secondi di distacco ai primi inseguitori. Nella top 5 "umida", oltre a Smith e Redding, anche Crutchlow con la Honda LCR e un redivivo Luthi con la Honda Marc Vds, tutti comunque a distanza considerevole.



La prima Ducati è stata quella di Miller, 6° davanti a Dovizioso, che si becca un + 2''512 da Marc, ma rimane il più veloce nel combinato grazie al super 1'23''830 di venerdì mattina. Rins, Syahrin e Vinales completano una top 10 poco significativa. La vera sentenza, già per altro ampiamente prevista, è che Valentino Rossi sarà costretto a inseguire i rivali partendo dal Q1. Il Dottore ha chiuso la FP3 con il 15° tempo, ma a pesare è l'11° crono arrivato nella FP1: per Vale sarà un sabato pomeriggio tutto in salita.