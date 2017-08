MotoGP Austria, Dovizioso: "Veloci in tutte le condizioni"

11 agosto 2017

Andrea Dovizioso non può che essere soddisfatto al termine del venerdì di prove libere del GP d'Austria, chiuso al comando della classifica dei tempi: "Stiamo lavorando molto bene - ha detto il ducatista - Ci siamo tolti subito un po' di dubbi in FP1 e siamo stati veloci anche nel pomeriggio, in condizioni di asfalto difficili. La nuova carena? Si comporta molto bene, abbiamo ancora qualche piccolo problema in frenata ma nel complesso andiamo forte".

Spielberg è una pista sulla carta particolarmente favorevole alle Ducati, anche se rispetto al 2016 il divario con gli altri team sembra diminuito: "Su questo tracciato basta un piccolissimo errore per perdere tanto tempo - ha detto il Dovi - Con le ali che montavamo l'anno scorso c'erano solo vantaggi. La carenatura di quest'anno fa quasi quello che facevano le ali, ma bisogna trovare i giusti bilanciamenti. La scelta delle gomme per la gara? La morbida si comporta sicuramente bene, però domani le temperature si alzeranno, dovremo vedere come va facendo più giri".



Contento anche Maverick Vinales, forte del secondo miglior tempo: "Giornata positiva. Siamo un po' indietro sull'elettronica, ma nel complesso abbiamo lavorato bene. Con la moto c'è feeling, anche se abbiamo qualche problemino in accelerazione. L'aerodinamica comunque è a posto e nei settori più guidati la M1 si comporta bene".



Non pienamente soddisfatto, invece, Jorge Lorenzo: "Non è stata una giornata facile - ha detto l'altro pilota Ducati - Rispetto all'anno scorso siamo tutti molto vicini. La quinta posizione non è il massimo, sento che mi manca un pochino di confidenza in staccata. Credo sia un problema di setting, non è semplice trovare i giusti bilanciamenti con questa carena, anche se mi ci trovo bene. La morbida in gara? Per ora abbiamo fatto più giri con quella, ma è presto per decidere".