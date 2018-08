MotoGP Austria, Dovizioso: "Gran tempo, a Marc ho detto bastardo..."

11/08/2018

Si gode il momento positivo il Dovi: "In FP4 non ero pienamente a mio agio, quindi non mi aspettavo di andare così bene. Per altro ho fatto il tempo con la media, quindi gran risultato. Non ho provato la morbida perché non ero sicuro potesse andare meglio. Per la gara vanno bene morbida e media, sicuramente non la hard. Marc? L'ho visto ancora meglio dell'anno scorso, credo che ci tenga particolarmente a vincere qui...sarà dura. Jorge? Penso che possa fare la sparata iniziale come al suo solito, Marquez invece guida più simile a me e all'inizio forse penserà più a gestire la gomma".



Molto tranquillo anche Marquez, saldamente leader del mondiale e con il rivale più diretto (Valentino, 2° a - 49) che partirà dalla quinta fila: "Non è stato un giro perfetto, ho sbagliato qualcosina all'ultima curva. Sono contento per la pole, anche se l'importante era la prima fila. Proviamo a fare un ulteriore step in avanti nel warm up e vediamo come va la gara. Qui siamo a 'Ducati's land', sono circondato dalle Ducati, ma il mio passo è buono sia con la media sia con la morbida. Domani forse proveremo anche la dura. Dovi? Sì l'ho studiato, mi sono messo dietro a lui un po' durante le libere...va veramente forte, specialmente quando accelera in rettilineo. Speriamo di vincere, altrimenti pensiamo a mettere da parte altri punti per il campionato".



Bel risultato anche per Lorenzo: "Il tempo è buonissimo, alla fine sono a due decimi dal record del tracciato. Però è un peccato proprio perché per la pole è mancato poco. Forse avrei avuto bisogno di una gomma nuova all'anteriore nell'ultimo stint. Comunque terzo è un ottimo risultato. La gara? Devo ancora pensare alla strategia, è possibile sia partire forte sia aspettare un po' di più come ho fatto a Brno. In teoria sarà una sfida solo tra noi tre, ma occhio alle sorprese, teniamo i piedi per terra. Bisognerà badare molto al consumo gomme e benzina".



In seconda fila partirà Danilo Petrucci, che ha scherzato sulla possibilità di dare una mano alle moto del team ufficiale per contrastare Marquez: "Ci stimo mettendo d'accordo con il Dovi per fregarlo...A parte gli scherzi siamo a posto, io ho usato la gomma hard dietro, ma non sappiamo cosa useremo in gara perché c'è un grosso calo del pneumatico, la dura non mi ha dato un feedback molto positivo e cala anche lei in modo importante. Vedremo, spero di lottare vicino al podio".