MotoGP Austin, Miller: "Marquez-Rossi? Stupido alzare i toni"

19 aprile 2018

Non si sono placate le polemiche dopo quanto accaduto tra Rossi e Marquez in Argentina. È Andrea Dovizioso (Ducati) il primo a farne menzione in sala stampa: "I conflitti tra Rossi e Marquez condizionano tutti, tra le tante idee in safety commissioni bisognerà capire se c’è il margine per cambiare qualche regola. Adesso dobbiamo mantenere alta la concentrazione, è una stagione in cui ci sono molti piloti competitivi. Ad Austin può succedere di tutto".



Anche Jack Miller del team Pramac è tornato sullo scontro tra i due piloti: "Le lotte bisogne farle in pista, non sui giornali. Dobbiamo gareggiare, è sbagliato manipolare la realtà e nel rilasciare alcune dichiarazioni si deve prestare attenzione. Voglio ricordare quanto successe tra Simoncelli e Pedrosa, qui si rischia sempre la vita e non ha senso voler vedere un pilota lottare contro un altro".



Concentrato sulla gara, al contrario, Cal Crutchlow (Honda): "Stiamo lavorando bene, in questo momento sono felice anche s magari a fine anno sarò decimo. Sono smanioso di correre su questa pista, devo essere costante soprattutto per quanto riguarda l’impegno. Con i podi, ovviamente, cambiano anche gli obiettivi".



Carico anche Johann Zarco (Yamaha): "Ci attende un circuito complicato, ma ad Austin vorrò il podio. Bisogna trovare le giuste soluzioni con i tecnici perché ci sono molti cambi e varianti. Non ho obiettivi, ma in pista voglio sempre vincere".



Poi è il turno di Vinales, compagno di scuderia di Rossi: "Non vedo l’ora di partire, anche se non siamo ancora al massimo. Mi manca il feeling ideale con la moto, ma cerchiamo di non perdere le motivazioni. Su Rossi e Marquez dico che ogni pilota ha la sua idea su quello che deve essere il limite".