MotoGP, Austin: Iannone ora vede Marquez

9 aprile 2016

Seconda giornata di prove libere ad Austin in Texas. Il weekend di MotoGP continua all'insegna di Marquez , che riesce ad abbassare i suoi tempi con qualsiasi tipo di gomma. Alle spalle, però, balzo in avanti di Iannone con la Ducati che si porta a meno di due decimi. Tutti i top rider si migliorano, Lorenzo è terzo davanti a Vinales mentre Rossi sesto a sette decimi. Il più in difficoltà Dovizioso , solo nono a un secondo.

Sono arrivate le nuove gomme dure per il posteriore direttamente da Clermont-Ferrand, ma in pista la musica non cambia. Marquez dopo 15 minuti riesce a tirare giù anche l'ultimo muro che gli era rimasto, quello dei 2'04". Il suo 2'03"741 è solo due decimi più lento del giro record in gara firmato ovviamente da lui due anni fa. La grande sorpresa delle libere 3 è senza dubbio Andrea Iannone che indovina un giro super durante l'ultimo time attack, portandosi a distanza ravvicinata, 196 millesimi. Solo l'italiano, però, riesce a mettere a fuoco Marquez, per tutti gli altri la Honda numero 93 rimane una sagoma all'orizzonte. Buon tempo di Lorenzo che comunque accusa un ritardo di più di mezzo secondo (+0"590). Cinque millesimi dietro c'è un altro spagnolo, il ventunenne Maverick Vinales alla ricerca del suo primo podio in MotoGP.



Valentino Rossi è stato beffato anche dalla Honda di Cal Crutchlow e chiude una sessione di prove con diverse difficoltà. Il Dottore riesce a migliorare il tempo di venerdì solo negli ultimi minuti con le gomme da qualifica. Per il resto il suo passo gara è stato lento sia con gli pneumatici usati di ieri, sia con le nuove hard che ha fornito la Michelin. Pedrosa (7°) e Dovizioso (9°) accedono alla Q2, ma pagano ritardi eccessivi nei confronti dei rispettivi compagni di squadra.