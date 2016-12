MotoGP, Assen: Valentino Rossi vince resistendo all'assalto di Marquez

IL PUNTO SULLA GARA

Terza vittoria stagionale per il Campione di Tavullia, che non centrava il weekend perfetto, con pole e vittoria, dal 2009 nel GP di San Marino. Sempre a podio in questa stagione, dopo 8 gare tirate. Sempre pronto a cambiare passo, per restare in vetta. Perché la classifica mondiale dice che con questo centro Rossi riallunga, rimette del margine tra la sua M1 e quella con il 99 in carena. E lo fa con una gara tutta d'attacco, preparata fin dal lavoro fatto a Barcellona nei test. Arrivando in Olanda con un setting base già ottimo per ritrovarsi veloce, come non succedeva da parecchio. Quindi la pole, poi una partenza perfetta. Primo subito, pronto a scappare. Una fuga impossibile, con Marquez fisso alle costole.



Lorenzo invece capisce subito che non è il suo fine settimana e tira i remi in barca. Ma solo dopo essersi garantito il terzo posto, agguantato praticamente subito, con una partenza a fionda dall'ottavo al terzo, in un pugno di curve. Dietro si piazza Iannone, sempre tonico e combattivo anche quando è palese che la Ducati non sia in grande forma. Come mostra anche la fatica di Dovizioso, finito addirittura dietro a Petrucci, fuori dalla top ten. Nel mezzo lottano le Yamaha Tech3, la Honda di Crutchlow e le Suzuki. Sgomitate in cui si infila anche Pedrosa, addolorato per la botta presa alla mano nel warm-up della mattina. Ennesima gara rovinata dai guai fisici.



I riflettori però sono tutti per il tandem di testa. Rossi al galoppo, Marquez incollato agli scarichi con tempi proibitivi per gli altri. Fasi di studio e attacchi che si alternano. Fino a quell'ultima curva, dove Marc ci prova, come è lecito, esagerando giusto un po' come è nel suo DNA. Sopra le righe, va di sponda. Rossi vede e prevede, si prepara e incassa. Così vince, fancedo una gita nella ghiaia, che lo riporta per un attimo a casa, nel suo Ranch. Polemiche? Marc vorrebbe e punzecchia. Rossi ci scherza e fa spallucce, consapevole che questi 25 punti valgono oro in questa MotoGP di leoni. Dove la miccia del Mondiale si accorcia e la tesione cresce. Dove servono nervi saldi, sempre, anche in vista del prossimo round della Germania.