MotoGP, arriva il virtual board

12 agosto 2016

Un' importante novità potrebbe essere introdotta a breve nel mondo della MotoGP . A differenza della Formula 1, i box possono comunicare con i piloti solamente attraverso i cartelli esposti sul rettilineo del traguardo, che non sono mai facili da vedere e limitano le possibilità di espressione. Per questa ragione la Dorna sta pensando di introdurre dal GP del Giappone i virtual board , display posti sulle moto con informazioni provenienti dai box.

La richiesta è partita dai piloti e in particolare da Valentino Rossi, dopo il GP di Assen e del Sachsenring. Due gare in cui le condizioni metereologiche hanno creato diversi imprevisti rendendo fondamentale il confronto tra piloti e tecnici ai box. La novità è stata anticipata dal quotidiano spagnolo El Periodico e sarebbe già in fase sperimentale avanzata grazie alla collaborazione dell'Irta, l'associazione delle squadre che partecipano al Motomondiale. Sul display del virtual board appariranno, oltre ai distacchi e alle gomme montate dai rivali in corsa, anche le indicazioni di bandiera rossa, bandiera nera, e segnalazioni di partenza anticipata e di avaria. La novità potrebbe essere introdotta già dal GP del Giappone in programma dal 14 al 16 ottobre.