MotoGP, Argentina: Valentino Rossi vince, Marquez lotta e cade Grande duello tra i campioni, ma lo spagnolo deve ritirarsi. Secondo Dovizioso all'ultimo respiro

MARCO ENZO VENTURINI 19 aprile 2015

Valentino Rossi vince il GP d'Argentina dopo una pazzesca rimonta su Marquez. A due giri dal finale il campione prova a difendersi dal Dottore, i due si toccano e lo spagnolo cade per terra ritirandosi. Secondo Dovizioso, poi Crutchlow che all'ultimo respiro precede Iannone, 4°. In crisi Lorenzo, 5°. Paura per Hernandez: la sua Ducati va a fuoco, ritirato ma indenne. Rossi comanda la classifica con 66 punti, Dovizioso a 60. Marquez fermo a 36.

E pensare che la corsa del campione della Honda inizia nel migliore dei modi. Infilato da Espargarò nella prima curva, Marquez si prende la testa della corsa e inizia una fuga che sembra irresistibile per tutti i rivali. Il Dottore, ottavo alle spalle di Petrucci al via, già al secondo passaggio inizia la propria inarrestabile rimonta. Al quinto giro passa Lorenzo, al settimo è già in lotta con Dovizioso, Crutchlow e Iannone per il secondo posto. Al nono si sbarazza delle Ducati e si lancia all'inseguimento del leader, nel frattempo in crisi con le gomme. Il distacco Marquez-Vale in 13 giri si assottiglia da oltre quattro secondi a pochi decimi.



Tutto avviene al 23° giro: Rossi attacca e supera Marquez, che si riprende la testa della corsa. Qualche curva dopo il secondo atto, con tanto di sportellata di MM93 a Valentino. E quindi il terzo, e ultimo: Rossi passa, Marquez prova a resistere, ma tocca la Yamaha del rivale e finisce a terra. Niente di rotto per lui, ma morale a terra per una classifica che inizia a piangere.



Dovizioso, infatti, si prende il secondo gradino del podio a pochi metri dal traguardo. E per poco Iannone non completa un altro podio tutto italiano: la sua battaglia per il terzo posto è vinta da Crutchlow.



Ma la classifica mondiale parla chiaro: Rossi 66, Dovizioso 60, Iannone 40. Sono i primi tre posti di una MotoGP sempre più all'insegna del Tricolore.

LA CRONACA DELLA GARA 25 - Rossi vince davanti a Dovizioso, che beffa Crutchlow sul finale. Quarto Iannone



23 - Rossi primo, Marquez cade dopo un contatto con il Dottore!

23 - Rossi passa! Ma per l'incrocio delle traiettorie restitiusce la posizione a Marquez

23 - Marquez inizia a difendersi, Rossi cambia traiettoria e inizia l'attacco



22 - A tre giri dal limite inizia il duello tra i grandi campioni!

22 - Il distacco tra i leader è solo di 0.404. Rossi ormai negli scarichi di Marquez



20 - Rossi a - 0.648! Più staccato Dovizioso

20 - Reagisce Marquez: Rossi gli guadagna solo 0.020



19 - 1.39.019! Record della pista per Valentino Rossi!

19 - Grande rimonta di Marquez e Dovizioso! In un giro il distacco è sceso a 1.449!



18 - Ora Valentino si porta a -2.075



17 - Giro veloce di Rossi: il vantaggio di Marquez è ora solo di 2.400



15 - Marquez in testa su Rossi, Dovizioso, Crutchlow, Iannone, Lorenzo, Smith e i fratelli Aleix e Pol Espargarò



13 - Rossi e Dovizioso si avvicinano a Marquez, guadagnando decimi a ogni passaggio



10 - Marquez comincia a soffrire le gomme: Rossi accorcia le distanze



9 - Rossi si prende la seconda posizione ai danni di Dovizioso



7 - Dovizioso supera Crutchlow: grande lotta per il secondo posto con anche Iannone e Rossi nel pacchetto di mischia!



6- Fuoco sulla Ducati Pramac di Yonny Hernanez! Il colombiano si ritira



5 - Valentino supera Lorenzo ed è quinto. Nel mirino ora ha le Ducati



4 - Rossi raggiunge Lorenzo e sfida il compagno. Intanto Marquez ha tre secondi di vantaggio su Crutchlow, che precede Dovizioso e Iannone



3- Marquez è già in fuga, alle sue spalle è lotta a cinque: Crutchlow secondo davanti a Dovizioso, Iannone, Lorenzo e Valentino in piena rimonta



2- La classifica: Marquez, Lorenzo, Crutchlow, Dovizioso, Iannone. Intanto Rossi lotta per il sesto posto con Espargarò e Iannone



1 - Rossi sempre ottavo all'inseguimento di Petrucci

1 - Marquez passa Espargarò. Lotta tra Crutchlow e Lorenzo, lo spagnolo si sbarazza di Crutclow e Iannone e si lancia all'attacco di Espargarò

1 - Via al GP d'Argentina! Espargarò supera Marquez alla prima curva! Poi Lorenzo e Iannone



-Parte il giro di ricognizione



-Durante l'inno nazionale argentino i piloti indossano caschi e guanti e si preparano a correre. Marquez ha scelto la gomma più morbida sul posteriore

-Fa molto caldo in Argentina. Resta l'incognita pneumatici, la Ducati non dispone della mescola più dura

-Tutto pronto sulla griglia di Termas de Rio Hondo, sta per iniziare la terza gara della MotoGP 2015

