MotoGP Argentina, Miller entusiasta: "Ultimo giro impressionante"

7 aprile 2018

Il francese della Yamaha ammette che seguire la stessa strategia di Miller sarebbe stato difficile: "Avevo la moto da asciutto pronta, ma abbiamo aspettato un po' per vedere come si mettevano le cose. Alla fine non potevo attendere ancora un giro e sono andato con le rain perché le curve 7 e 8 erano troppo bagnate. Miller è riuscito ad andare bene, non credo che io avrei fatto di meglio con le slick".



Jack ha raccontato così il suo giro pazzesco: "Nei primi due settori era facile, poi dalla curva 7 in poi era come cercare di sopravvivere. Devo ringraziare la squadra per avermi lasciato montare le slick, ottenere la pole così è davvero fantastico. Ho fatto fatica a crederci quando sono arrivato e ho visto che ero in pole. Queste condizioni domani? No spero proprio di no, sarebbe meglio asciutto, per tutti noi e per i tifosi".



Rende omaggio al coraggio dell'australiano anche Pedrosa, 2°: "Ha fatto qualcosa di incredibile. Riuscire a fare la pole con le slick...Era quasi tutto asciutto è vero, ma la curva 8 era super bagnata, cosi' come l'ultima. È andato forte lui, io ero li' che non capivo bene se cambiare o no, alla fine ho deciso di andare con le gomme rain. Sono contento, la prima fila è importante, per domani vediamo come sara' il tempo e quali gomme monteremo sulla moto".