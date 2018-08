MotoGP Argentina: Marquez torna in testa, Rossi è settimo

Marquez ha rotto gli indugi negli ultimi dieci minuti di prove, quando la sessione è entrata nel vivo. E a piazzare la zampata è stato proprio il catalano, anche se i distacchi ridottissimi fanno presagire una grande battaglia per la caccia alla pole. I primi tredici sono infatti racchiusi in un distacco inferiore ai nove decimi.



Crutchlow ha infatti rimediato soltanto 56 millesimi di distacco, confermando quanto già visto ad Austin: sul giro secco il britannico è decisamente a proprio agio. Terzo Aleix Espargarò, l'unico tra i primi a non essere riuscito a migliorare il tempo di venerdì. Ma la Suzuki può sorridere: anche Maverick Vinales è entrato nella top 10 con il nono tempo.



Davanti a lui Danilo Petrucci, ottavo con la Ducati del Team Pramac. Esclusi dalla Q2 Pol Espargarò, Laverty e Smith, oltre alla seconda Ducati Pramac di Hernandez. In crescita Alvaro Bautista sull'Aprilia: 18°. Il suo compagno Marco Melandri ha invece strappato il 23° tempo, a +1.930 da Marquez.