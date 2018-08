MotoGP Argentina: Aleix Espargarò resta davanti, Rossi nono

E' Aleix Espargarò il protagonista assoluto del venerdì in Argentina , terzo appuntamento stagionale della MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo lo spagnolo della Suzuki , dopo aver chiuso in testa la prima sessione di prove , vince anche le seconde libere col tempo di 1'38"776: dietro di lui la Ducati di Iannone e la Honda di Marquez, entrambe ad oltre mezzo secondo. In difficoltà le Yamaha: sesto Lorenzo, solo nono Valentino Rossi in 1'39"947.

L'unico a scendere sotto il muro dell'1'39" è il maggiore dei fratelli Espargarò, che dà un'iniezione di entusiasmo in casa Suzuki. Il campione di Granollers si mette tutti dietro, a partire dall'italiano Iannone (+0"535) e dal campione del mondo Marquez (+0"560), che lo scorso anno vinse la prima edizione del Gp d'Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo.

A seguire Cal Crutchlow su Honda LCR e l'altra Ducati di Andrea Dovizioso, mentre in sesta posizione c'è la prima Yamaha, quella di Jorge Lorenzo (+0"687): proprio la scuderia dei tre diapason è apparsa in netta difficoltà e non dormirà sonni tranquilli in vista delle qualifiche e della gara. Valentino Rossi si è infatti dovuto accontentare del nono posto, alle spalle pure di Pol Espargarò e Scott Redding.