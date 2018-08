MotoGP Aragon: Viñales in pole, Rossi strepitoso 3°

Nulla, dunque, è andato come ci si aspettava. Da una parte c'è Marquez, che sembrava il favorito numero uno per la pole position e che ha invece dovuto alzare bandiera bianca nel corso del suo miglior giro a causa di una scivolata (non certo cosa rara per lui). Dall'altra Valentino, a poco più di tre settimane dall'infortunio che gli era costato la rottura di tibia e perone, capace di conquistare una prima fila che a inizio weekend nessuno poteva pronosticare.



Il miglioramento del Dottore è stato a dir poco eccezionale: da 20° al termine della FP2, a 10° in FP3, fino al pazzesco 3° tempo ottenuto in qualifica. Un'impresa che in pochi potevano immaginare e che, forse, solo lui poteva realizzare. A godersela più di tutti, in ogni caso, c'è un Maverick Vinales che solamente venerdì sembrava in crisi totale. Per il 25 l'opportunità di rifarsi sotto in classifica e poter dire ancora la sua è ora molto ghiotta.



I grandi sconfitti del sabato pomeriggio di Aragon, paradossalmente, sono stati proprio i due leader iridati. Marquez partirà dalla seconda fila, anche se visto il feeling col tracciato potrebbe non essere un grosso problema per lui. Dovizioso invece scatterà dalla terza, al termine di una Q2 in cui non è mai sembrato a proprio agio sulla Desmosedici ed è apparso parecchio scuro in volto. Il mezzo secondo preso da Vinales è lì a testimoniarlo.



Chi invece ha saputo tirar fuori il massimo dalla Ducati in qualifica è stato Jorge Lorenzo, passato dal Q1 e poi capace di risalire fino alla seconda posizione in griglia. L'aria di casa fa bene a Jorge, che proverà a mettere nel mirino un podio che manca dal GP di Jerez.



In seconda fila con Marquez ci saranno anche le altre Honda di Crutchlow e Pedrosa, mentre in terza col Dovi partiranno l'Aprilia di Espargaro e la Ducati Aspar di Bautista. Quarta fila per Iannone, Zarco e la wild card Kallio.