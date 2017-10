MotoGP Aragon, Valentino Rossi è sceso in pista

22 settembre 2017

Valentino Rossi è tornato in pista con la sua Yamaha M1 a 22 giorni dal brutto infortunio che gli era costato la rottura di tibia e perone. Il Dottore ha testato le sue condizioni su una pista prima bagnata poi sempre più asciutta e ha concluso le Libere 1 con il diciottesimo tempo, accendendo anche un paio di caschi rossi nel primo settore. Il più veloce della FP1 è stato Marc Marquez , che ha chiuso un turno poco significativo in 2'01''243.

Valentino non ha avuto problemi nell'indossare la tuta, ma ha dovuto mettere alcuni piccoli "spessori" attorno alla gamba infortunata che impedissero un contatto diretto tra la tuta e le zone in cui si trovano i chiodi. Una volta rientrato ai box, quando la pioggia ha ricominciato a cadere con una certa intensità, è sembrato sereno e ha parlato parecchio con i suoi meccanici di questioni tecniche, come confermato dallo stesso team manager Yamaha, Maio Meregalli: "Ci ha detto pochissimo della sua gamba e molto della moto. Con la pioggia, naturalmente, non è stato messo sotto sforzo al 100%, speriamo in un pomeriggio asciutto per avere un feedback ideale. Comunque non ha avuto grossi risentimenti, non dovrebbero esserci problemi per i prossimi turni".





Per gli altri piloti la sessione è stata poco indicativa, viste le condizioni atmosferiche. Qualifiche e gara, stando alle previsioni, si correranno sull'asciutto, per questo motivo nessuno ha voluto rischiare più di tanto. Le HRC di Marquez e Pedrosa hanno chiuso davanti a tutti, ma nella top 10 sono rientrati anche parecchi "volti nuovi" come Jack Miller e la wild card Mika Kallio.



Decimo tempo per l'altro leader mondiale, Andrea Dovizioso, che ha però scelto di girare pochissimo, appena cinque giri. Sesto crono per l'altra Ducati di Lorenzo, mentre ha chiuso addirittura dietro a Valentino il suo compagno di team Maverick Vinales, attualmente terzo in classifica, che ha confermato la poca confidenza con le condizioni di bagnato.