MotoGP Aragon, trionfa Marquez su Dovizioso

Pronti via e c'è subito un sussulto: Lorenzo sbaglia leggermente la traiettoria alla prima curva, andando largo e finendo vittima di un clamoroso high-side, che lo fa volare in aria e ricadere pesantemente sull'asfalto. Gara finita a pochi secondi dal semaforo verde per il maiorchino, che viene portato fuori in barella con una dislocazione dell'alluce del piede destro. Con Jorge k.o. è Dovi a mettersi al comando e dettare il ritmo, inseguito da Marquez e dalla scatenata coppia di piloti Suzuki.



A una decina di giri dalla fine, dopo una lunga fase di gestione, il forlivese e lo spagnolo cambiano passo e cominciano a duellare come forsennati, regalando al pubblico di Aragon un finale di gara da cuore in gola, con Iannone a giocare il ruolo di terzo incomodo. Alla fine, però, è Marquez a trovare l'allungo decisivo e tagliare il traguardo per primo.



Bella gara anche per l'Aprilia di Aleix Espargaro, che chiude 6° alle spalle di Pedrosa portando a casa il miglior risultato della stagione per la casa di Noale. Gran Premio assolutamente anonimo, invece, per la coppia Yamaha: come da previsioni sia Valentino Rossi sia Maverick Vinales si ritrovano invischiati nella parte centrale del gruppo, con il Dottore che chiude 8° davanti a Jack Miller e al vicino di box, ma dietro all'altra Ducati Pramac di Petrucci. Ennesimo weekend da dimenticare per la casa di Iwata, che sicuramente non vede l'ora di mettersi alle spalle questo 2018 da incubo.

Dopo "ben" tre gare di digiuno il 93 torna a mettere le cose in chiaro nella sua terra, trionfando per la quinta volta in carriera al Motorland e facendo un, ormai da tempo saldamente nelle sue mani.ha provato a mettergli ancora i bastoni tra le ruote, questa volta, finito a terra prima ancora che la gara entrasse nel vivo. La voglia di vittoria di Marc, però, questa volta era davvero irrefrenabile, anche per una Ducati in grandissimo spolvero come quella di questo periodo.