MotoGP Aragon, Pedrosa vola nelle Libere 2

Dani Pedrosa è il pilota più veloce al termine del venerdì di prove libere del GP di Aragon. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la FP2 sul bagnato in 1'59''858, tenendosi dietro la Ducati di Lorenzo e la Yamaha Tech 3 di Zarco. Quarto tempo per Marquez, ottavo per l'altro leader mondiale Dovizioso. Solamente 20° Valentino Rossi, autore di un buon test e apparso in grado di girare senza grossi problemi a soli 22 giorni dal brutto infortunio.