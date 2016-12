MotoGP, Aragon: Marquez subito scatenato

23 settembre 2016

Dopo quattro gare concluse alle spalle di Valentino Rossi, Marquez è deciso a invertire questa tendenza e tornare a dominare come piace fare a lui. Aragon alla vigilia era data come una pista Honda, ma finora è semplicemente una pista Marquez. Lo spagnolo fa segnare il tempo (nettamente) più veloce sia con le morbide che con le dure e alla fine il distacco è contenuto solo perché lo spagnolo non monta le gomme nuove negli ultimi minuti. Rossi, dal canto suo, mostra di non voler mollare niente al suo avversario della Honda. Valentino con la prima moto parte bene, si perde dietro a esperimenti poco redditizi nel secondo run, ma nell'ultima uscita riesce a trovare il ritmo giusto per avvicinarsi allo scatenato Marquez. Anche qui ad Aragon, lo spettacolo nello spettacolo, sarà il testa a testa tra i due pretendenti al titolo.



La gomma Michelin posteriore fa subito perdere la pazienza a Jorge Lorenzo, che dopo un giro torna ai box indiavolato per uno pneumatico che sembra non funzionare. Il pilota Yamaha riesce poi a trovare un buon feeling con la moto e a posizionarsi tra i primi in classifica. L'osservato speciale della sessione è però Andrea Iannone che vuole valutare le sue condizioni in sella alla Ducati. "Credevo potesse andare peggio, ho male ma c'è da considerare che non ho usato antidolorifici. Nei primi giri riesco a essere veloce, ma poi alla distanza perdo forza. Devo capire qual è il mio limite, nelle prossime ore prenderò una decisione".