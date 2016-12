MotoGP, Aragon: Marquez il più veloce

24 settembre 2016

Terzo turno di prove libere piuttosto movimentato ad Aragon con otto piloti finiti per terra tra cui Rossi e Marquez . Alla fine il più veloce è ancora il pilota spagnolo della Honda (1'47"810) che precede la gemella non ufficiale di Cal Crutchlow (+0.196). Valentino (9°) va subito per terra, dopo 15 minuti torna in sella senza però migliorare il suo crono. All'inseguimento di Marquez ci sono anche Maverick Vinales 3° e Jorge Lorenzo 4°.

Valentino Rossi dopo pochi secondi apre le danze di un turno caratterizzato da cadute e violenti incidenti tra i piloti. Il pesarese nel giro di riscaldamento perde la pedana in una chicane e, anche a causa delle gomme fredde, finisce per terra. Fortunatamente il ritmo era piuttosto blando e per Valentino non ci sono conseguenze fisiche. Conseguenze negative ci sono invece sulla tabella di marcia che subisce un fastidioso intoppo. Il Dottore riesce a portare a termine due run senza però abbassare il tempo fatto registrare venerdì pomeriggio. Abbatte invece subito il suo parziale Marquez che solo nel finale di sessione viene riavvicinato da Crutchlow e Vinales (+0.242). Per tutti gli altri, distacchi dal mezzo secondo (Lorenzo) in su, Dovizioso ottavo paga più di otto decimi, Rossi è addirittura a +1.157. La sensazione è di trovarsi di fronte a un'altra pista-Marquez, come Austin o il Sachsenring, dove lo stile di guida dello spagnolo si sposa perfettamente con il layout del tracciato. Il primo verdetto ci sarà già oggi pomeriggio con le qualifiche.



Come detto però i fatti più importanti della sessione non vengono rilevati dal cronometro, è davvero strano infatti vedere otto piloti per terra in un solo turno. I più malmessi sono Petrucci e Lowes, mentre per Marquez una "normale" sublussazione della spalla. Da brividi lo scontro tra Pol Espargaro e Petrucci che viene colpito dalla Yamaha mentre usciva dai box. Impressionante invece vedere tre piloti cadere uno dietro l'altro nello stesso punto: Hayden, Marquez e ancora Pol Espargaro. La spiegazione di tutte queste cadute? Pista sporca e ancora fredda.