MotoGP Aragon, Lorenzo: "Grande qualifica, siamo messi bene anche per la gara"

22/09/2018

Jorge Lorenzo si gode la pole nel GP di Aragon e si carica in vista della gara: "Sono veramente contento per me e per la squadra. Sarà una gara dura, molto calda e molto fisica, in cui servirà gestire bene la gomma. Fortunatamente siamo messi bene". Gli fa eco l'altro ducatista Dovizioso : "Abbiamo tutto per vincere". Ammette la superiorità dei rivali Marc Marquez : "Ducati più forti, andrebbe bene anche il terzo posto...".

Il maiorchino ha raccontato così la qualifica che gli è versa la terza partenza al palo consecutiva: "È stata una qualifica difficile, con tantissimi piloti che aspettavano sia in pit-lane sia poi in pista. Alla fine sono riuscito ad avere strada libera e ho fatto la pole, sono veramente contento per me e per la squadra. La gara? Sarà dura, ma fortunatamente la Ducati è messa bene con l'elettronica per la gestione della gomma".



Carica e fiducia per Andrea Dovizioso: "Prima della qualifica sapevo di essere veloce, ma solo dopo il primo run ho capito che potevamo fare la pole. Poi c'è stato il problema del traffico, perché appena io, Marc, Jorge o Maverick rallentiamo rallentano tutti. Ho dovuto fare una staccata aggressiva per superare Bautista e il giro non è venuto benissimo. Ma proprio per questo sono ancora più contento. Il passo è buonissimo, in FP4 è andata ancora meglio, poi a decidere tutto sarà il consumo gomme. All'inizio potrà esserci un gruppone, con Crutchlow, Petrucci, le due Suzuki...io, Marc e Jorge comunque abbiamo il passo migliore, quindi dipenderà anche da quali strategie adotteranno loro".



Ancora una volta è costretto ad ammettere la superiorità dei rivali il leader iridato Marc Marquez: "Ho provato a seguire Dovi per prendere la scia, lo ammetto - ha detto il 93 - Anche perché perdiamo due decimi al giro sul rettilineo con la Ducati. Poi però ho trovato traffico alla curva 12 e sono andato lungo. Comunque sono contento del terzo posto, la prima fila era l'obiettivo. Alla gara arrivo bene, sono contento. Con la gomma usata andavo forte in FP4, ovviamente le Ducati sono davanti, ma io lotterò fino alla fine e vediamo cosa riusciamo a fare. Se saranno più forti anche in gara andrà bene anche il podio".