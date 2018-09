MotoGP Aragon, furia Lorenzo su Marquez: "Mi ha rovinato la gara, venga a scusarsi"

23/09/2018

Giornata nera per Jorge, che non usa giri di parole: "Sto male, mi sento impotente e arrabbiato. Vediamo se riuscirò a correre in Thailandia, sarà difficile. Sarà difficile anche nelle quattro gare successive. Cos'è successo? Io ho fatto la linea che faccio ogni anno, ma per colpa sua sono dovuto andare largo nella zona sporca e per evitare che mi sorpassassero ho aperto il gas e sono finito in high-side. La direzione gara dà sanzioni per incidenti che sembrano più brutti, ma per queste cose che da fuori non si notano non fanno mai nulla. Era già successo un episodio simile in Austria e a Silverstone nel 2014 con Marc. Se non cambiano le cose dovrò anch'io cambiare il mio stile e guidare in una maniera che non mi piace...".